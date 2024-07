Fahrradwerkzeug am Radweg entwendet

Am Radweg zwischen Bad Neuenahr (Stadtteil Ehlingen) und Bad Bodendort ist seit einiger Zeit eine Servicestation für Fahrradfahrer eingerichtet, an der diverse Werkzeuge zur Verfügung stehen, mit denen man sein Fahrrad reparieren kann.

Anzeige

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den Luftdruck in den Reifen zu überprüfen und zu korrigieren.

An dieser Servicestation kam es in der Zeit (vermutlich) 26.06.2024 bis 04.07.24 zum Diebstahl sämtlicher Werkzeuge. Hierdurch ist der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler – und damit der Allgemeinheit – ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden.

Da es sich um einen sehr stark frequentierten Radweg handelt, sucht die Polizei noch nach Zeugen, die eventuell Hinweise geben oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise werden unter der Tel.:

02641 – 9740

erbeten



Rückfragen bitte an:



Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641 – 9740





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell