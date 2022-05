Fahrradfahrerin von PKW angefahren

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heerstraße (ots) – Am Freitag den 29.04.2022 wurde gegen Mittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Heerstraße eine 60jährige Fahrradfahrerin von einem 65jährigen Autofahrer angefahren.