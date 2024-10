Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Delderstraße (ots) – Am Dienstag, den 08.10. zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr entfernte ein unbekannter Täter in der Delderstraße in Ahrweiler das Voderrad eines dort angeschlossenen Fahrrads.