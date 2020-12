Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 08:10 Uhr

An dem Fahrzeug waren französische Kennzeichen angebracht, die nicht für diesen Pkw ausgegeben waren, somit war der Porsche für die Teilnahme am Straßenverkehr nicht zugelassen. Der Fahrer verfügte über keinen Führerschein und muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell