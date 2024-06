Fahren unter Drogeneinfluss – Fahrer unternimmt kostspieligen Fluchtversuch

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Mayen, Bürresheimer Straße (ots) – Am 05.06.2024 wurde gegen 17:30 h, ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW, BMW, in Höhe des Viadukts am Schützenplatz durch eine Streife der Polizei Mayen einer Verkehrskontrolle unterzogen.