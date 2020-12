Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 08:10 Uhr

Während der Kontrolle ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, zudem räumte der Betroffene den Konsum von Cannabis am Vorabend ein. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.



Polch, August-Horch-Straße



Gegen 21:55 h kam es zu einer Kontrolle eines Pkw, Fiat. Der 28-jährige Fahrzeugführer stand ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin, was durch einen Drogentest bestätigt wurde. Neben der Unterbindung der Weiterfahrt bekam der Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Polch, Kirchstraße



Am 16.10.2020, fiel ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maifeld mit seinem Pkw, Opel-Combo auf, der das Fahrzeug in betrunkenem Zustand führte. Ein Alkoholtest ergab den gerichtsverwertbaren Wert von 0,86 Promille.



Allen Fahrzeugführern drohen Fahrverbote und empfindliche Geldbußen.



