Erstmeldung – Brand einer Lagerhalle in Sinzig

des Brandes der Lagerhalle einer Umzugsfirma in der Kölner Straße in Sinzig im Einsatz. Die Lagerhalle steht im Vollbrand.

Die Feuerwehr hat umfassend Einsatzkräfte nachalarmiert.

Durch den Einsatz kann es zu anlassbezogenen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Wir bitten vorerst von Presseanfragen abzusehen, da es sich um ein laufendes Einsatzgeschehen handelt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



