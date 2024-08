Grafschaft

Erneuter Hinweis zu möglicher Bachverunreinigung – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Ein ortsansässiger Zeuge hatte am 13.03.2024 und zuletzt am 23.07.2024 Schaumbildungen und damit eine mögliche Gewässerverunreinigung in einem parallel zur Straße verlaufenden Bach in 53501 Grafschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße, oberhalb des dortigen Raiffeisen-Baumarktes, festgestellt und die Polizei bzw.