Erneuter Hausfriedensbruch an einer Pumpstation in der Eifel

Am 29.04.22 kam es zu einem erneuten Hausfriedensbruch an einer Pumpstation im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Wie schon am 27.04.22 wurde sich mit Ketten und Klebstoff fixiert. Auch im aktuellen Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

Zu Schäden oder sonstigen Beeinträchtigungen kam es nicht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641 – 9740





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell