Entlaufenes Pferd auf Erkundungstour

Am 1. Oktober 2024 gegen 16:15 Uhr entfernte sich ein Pferd der Rasse „Graufalbe“ von einer Weide in Mertloch und legte anschließend einige Kilometer über Naunheim nach Pillig und von dort aus Richtung Gappenach zurück.

Auf der K34 zwischen Gappenach und Mertloch querte das Pferd die Fahrbahn, sodass der Fahrer eines in Fahrtrichtung Mertloch fahrenden Pkw eine Vollbremsung tätigen musste. Der Fahrzeugführer sowie das Pferd blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Durch mehrere Zeugenhinweise konnte das Pferd schließlich gegen 17:00 Uhr in der Ortslage Polch von dem Tierhalter eingefangen und wohlbehalten zur Weide zurückgeführt werden.



