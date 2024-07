Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich des Truck-Grand-Prix 2024

Der diesjährige Truck Grand-Prix am Nürburgring verlief gesamt ohne größere Vorkommnisse und Zwischenfälle.

Anzeige

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung reisten die ersten Motorsport- und Truck-Fans zum Nürburgring und den Zeltplätzen an.

Im Rahmen der Anreise und Abreise kam es zu Verkehrsstörungen an Umleitungsstrecken. Hier hat die Polizei zeitweise die

Verkehrsregelung und -lenkung übernommen, um längere Staus zu verhindern.



Des Weiteren musste sich die Polizei überwiegend um einige Diebstähle, insbesondere aus Zelten kümmern. Hier wurde zur Nachtzeit Bargeld aus den Zelten gestohlen.



Weiterhin wurden im Umfeld der Veranstaltung drei Verkehrsunfälle, zumeist mit Sachschäden aufgenommen.

Bei einem Unfall wurde eine alleinbeteiligte Radfahrerin verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell