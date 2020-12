Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 12:10 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in die Lourdeskapelle in Bachem.

Dabei hebelten die bislang unbekannten Täter die verschlossene Tür der Kapelle auf. Anschließend versuchten sie das Opferkästchen ebenfalls gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten.



Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Tel. 02641-9740.



