Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es innerhalb der Stadt Mayen zu zwei Einbruchsdiebstählen in eine Tierarztpraxis in der Römerstraße und in die Waldorfschule in der Magmastraße.

Beide Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. In beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter in gleicher Art und Weise gewaltsam Zugang zu den Gebäuden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag aus Spenden- und Spardosen. An den beiden Tatorten konnte durch die Polizei Spuren gesichert werden, die den Tätern eindeutig zuzuordnen sind. Diese werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet und untersucht.



Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden (02651-801-305).



