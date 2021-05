Einbruch in Vereinsheim

/26.05.2021) wurde in das Vereinsheim am Sportplatz in Franken eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten u.a. ein TV-Gerät. Vereinsvertreter zeigten sich insbesondere darüber verärgert, dass auch ein Netz mit Fußbällen verschwand, die zum baldigen Trainingsstart dringend benötigt werden.



