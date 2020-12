Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 10:40 Uhr

Polizei Cochem

Einbruch in Verbrauchermarkt in Kaisersesch

In der Nacht zum 10.09.20, gegen 01.50 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Kaisersesch, Gewerbegebiet ein.