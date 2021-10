Polizei Cochem

Einbruch in Tankstelle Büchel

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht auf dem Mittwoch, den 13.10.21, gegen 02.20 Uhr in eine Tankstelle in Büchel ein. Hierzu nutzten die Täter einen Kanaldeckel, den sie zur Tatbegehung aus dem Straßenrand herausgehoben hatten.