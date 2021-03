Einbruch in Sonnenstudio

In der Nacht zu Samstag, gg. 02.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Sonnenstudio in der Hauptstraße in Bad Neuenahr ein.

Sie hebelten hierzu ein Fenster im rückwärtig gelegenen Hinterhof auf und verschafften sich so Zutritt in die Geschäftsräume. Aus einem Büroraum wurde ein relativ großer Tresor komplett entwendet. Darüber hinaus wurden hochwertige Kosmetika entwendet.

Der Abtransport des Tresors wurde mit einem Einkaufswagen durchgeführt. Einer der Täter konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Er wurde als groß und korpulent beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug aber eine hellgraue Wintermütze.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein, das in der Nähe des Tatortes abgestellt gewesen sein muss. Der Gesamtschaden dürfte in einem oberen vierstelligen Eurobereich liegen.

