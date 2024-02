Einbruch in Optiker

In der Nacht von Donnerstag, den 01.02.2024, auf Freitag, den 02.02.2024, kam es in der Telegrafenstrasse in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Augenoptikergeschäft.

Symbolbild Foto: dpa



Die bislang unbekannten Täter verschafften sich von der Fußgängerzone aus gewaltsam Zugang über die Eingangstüre in das Ladenlokal und entwendeten dort mehrere, hochwertige Brillen.



Hinweise bezüglich auffälliger Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe, insbesondere in der Zeit von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr, am 01.02.2024, nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Tel. 02651-8010 entgegen.



