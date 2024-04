Mayen

Einbruch in Matratzengeschäft

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 29.04.2024, 19:00 Uhr, bis Dienstag, dem 30.04.2024, 09:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Matratzengeschäft in der Koblenzer Straße in Mayen eingebrochen.