Einbruch in Getränkemarkt – Zeugen gesucht

Cochem/ Ernst (ots) –



In der Nacht vom 23.- 24.12.23, vermutlich in der Zeit zwischen 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Ernst/ Mosel eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster eines ehemaligen Winzerhauses, welches zu dem Getränkemarkt gehört und als Lager genutzt wird, beschädigt. In dem Gebäude haben die Täter gewütet und mehrere Gegenstände umgestoßen und beschädigt. Vermutlich wurden auch eine noch unbestimmte Anzahl Sachen entwendet. Der genaue Schaden kann erst nach Abschluß der Aufräumarbeiten beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840, zu melden.



