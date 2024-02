Einbruch in Friedhofskapelle

In der Zeit vom 02.02.2024, ca. 13:15 Uhr bis 05.02.2024, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Friedhofskapelle auf dem Mayener Friedhof.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über ein rückwärtiges Fenster und drangen so in die Kapelle ein. Entwenden konnten die Täter nichts, da sich keine Wertsachen in dem sakralen Gebäude befanden.



Zeugen die zu diesem Ereignis sachdienliche Hinweise geben können möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



