Im Zeitraum von Mittwoch 04.11.20, 22.00 Uhr bis Donnerstag 05.11.2020, 07.45 Uhr kam es in Polch, Robert-Bosch-Straße zu einem Einbruch in eine Autoverwertungsfirma.

Der unbekannte Täter drang in ein Bürogebäude ein und entwendete eine Kaffeemaschine. In diesem Zusammenhang gibt es einen Hinweis auf eine 5-köpfige Personengruppe, die sich kurz nach Mitternacht in der Nähe des Einbruchsorts aufhielt. Wer kann Hinweise auf die Identitäten dieser (vermutlich männlichen) Personen geben? Sachdienliche Informationen werden an die Kriminalpolizei Mayen, 02651-801-0, erbeten.



