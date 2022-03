Einbruch in Baustelle Ellenz-Poltersdorf/Metall und Werkzeuge gestohlen

Im Zeitraum vom Samstag den 19.03.22 auf den Sonntag 20.03.22 brachen unbekannte Täter in einen Baustellenkomplex in Ellenz-Poltersdorf, Moselweinstraße ein.

Die Täter hebelten Türen auf und entwendeten Kupferkabel,Kupferrohre und hochwertiges Werkzeug, der dort beschäftigten Handwerksbetriebe. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Tätern um illegale Schrott-Metallsammler handelt, was das Diebesgut vermuten lässt. Die Täter dürften zum Abtransport einen Transporter benutzt haben. Wem sind in dieser Nacht solche Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671-984-0

picochem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell