Einbruch, Grafschaft – Eckendorf

04.2022. 13.04.2022) kam es in Grafschaft-Eckendorf zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die bislang unbekannten Täter mit einem Fahrzeug aus Richtung der Feldgemarkung / Landesgrenze NRW und entwendeten Gartengeräte.

Die Polizei Ahrweiler fragt nun, wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Grafschaft Eckendorf machen kann, welche sich dort aufgehalten haben dürften. Hinweise werden an die örtliche Polizei in Ahrweiler erbeten.



