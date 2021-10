Ein Unglück kommt selten allein -unfallbeteiligter Pkw-Fahrer angefahren

Als Pkw-Fahrer musste der Geschädigte mit seinem Fahrzeug in Höhe eines Fußgängerüberweges verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

An der Unfallstelle kam es wegen starken Verkehrsaufkommens umgehend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Dies veranlasste den Geschädigten, regelnd einzugreifen.



Als der Geschädigte in dunkler Kleidung auf dem beleuchteten Fußgängerüberweg stehend mit ausgestrecktem Arm einem herannahenden Pkw gegenüber Anhaltezeichen gab, erkannte die Fahrerin dieses Pkw mutmaßlich wegen der Lichtverhältnisse (Dämmerung, Regen, Lichtreflexionen) die Situation nicht und fuhr den Geschädigten an.



Hierbei erlitt der Geschädigte multiple Prellungen, so dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell