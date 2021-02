Bad Neuenahr-Ahrweiler

Eigentümer gesucht- Fundrad/Damen-Pedelec/Fa. Morrison

Am 23.02.2021 meldete sich ein Anwohner der Landskroner Straße in Bad Neuenahr und teilte mit, dass seit geraumer Zeit ein hochwertiges, rotes Damen-Pedelec des Herstellers „Morrison“ in seinem Hof stünde.