Eigentümer gesucht

Der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde am 17.11.2021 ein Kleinkraftrad im Bereich Johannisberg/Idienstraße gemeldet, welches dort im Gebüsch lag.



Ein Kennzeichen war nicht angebracht, Recherchen über eine Fahrzeugidentifizierungsnummer verliefen ergebnislos.

Es handelt sich um ein weißes Cross-Bike im guten Allgemeinzustand. Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu dem Besitzer geben kann bzw. wer vermisst ein solches Kraftrad.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 02641/9740



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0

pibadneuenahr@polizei.rlp.de



