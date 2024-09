Drogen sind verlogen – Drogenfahrt hatte unerfreuliche Konsequenzen für Fahrer und Beifahrer

Mayen, Polcher Straße (ots) – Am 04.09.2024, kam es gegen 00:10 Uhr, zu einer Verkehrskontrolle eines Pkw, Renault Kangoo, durch die Polizei Mayen.

Das Fahrzeug aus dem Kreis Altenkirchen war mit zwei männlichen Personen besetzt. Bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer konnten während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, bei der Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs konnte eine geringe Menge Amphetamin beim Fahrer und mehr als 33 Gramm Cannabis bei dem 18-jährigen Beifahrer aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der weiteren Anschlussermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin bestand, weshalb er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die JVA Koblenz verbracht wurde. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Gegen den Beifahrer kam es zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz.



