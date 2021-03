Dreister Diebstahl- Sinnlose Zerstörung

Mehrere hundert Euro an Schaden entstanden bei einem Diebstahl in Barweiler aus einer Lagerhalle im Bereich Birkenhof, im Zeitraum 18.03.2021- 25.03.2021. Hier wurden Luftschläuche und Verbindungskabel beschädigt und entwendet.

Barweiler (ots). Mehrere hundert Euro an Schaden entstanden bei einem Diebstahl in Barweiler aus einer Lagerhalle im Bereich Birkenhof, im Zeitraum 18.03.2021- 25.03.2021.

Hier wurden Luftschläuche und Verbindungskabel beschädigt und entwendet. Zu diesem Sachverhalt nimmt Ihre Polizeiinspektion Adenau gerne unter der Telefonnummer 02691/925-0 Hinweise entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell