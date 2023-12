Diebstahl von Zigarettenautomaten – Zeugen gesucht

Münstermaifeld, Lonnig und Kobern-Gondorf (ots) – Am Wochenende des 02.12.2023 bis 04.12.2023 kam es in Maifeld am Raiffeisenplatz 7, in Lonnig auf der Klostermauer 1 und Kobern-Gondorf in der Bahnhofstraße 1-3 zu Diebstählen von insgesamt drei Zigarettenautomaten.