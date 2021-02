Diebstahl von Stammholz aus Waldgebiet im „Mayener Tal“ in Mayen-Kürrenberg

In der Zeit vom 07.02.2021 bis 12.02.2021 wurden in der Gemarkung Mayen-Kürrenberg im Waldgebiet „Mayener Tal“ ca. 3-5 fm Holz (Esche) vom Wegrand entwendet. Das Stammholz wurde der Spurenlage nach zu beurteilen durch noch unbekannte Täter aus dem Waldgebiet zu einer nahegelegenen Lichtung transportiert, dort geschnitten und verladen.

Vor Ort erfolgte eine Spurensicherung durch die Polizei. Weitere Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge oder Personen im genannten Tatzeitraum werden an die Polizeiinspektion in Mayen, Tel. 02651-8010, erbeten.



