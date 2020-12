Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 20:50 Uhr

Hümmel OT Pitscheid (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 12.08.2020 auf den 13.08.2020 gewaltsam Zugang zur Kapelle in Hümmel, Ortsteil Pitscheid verschafft.

Aus der Kapelle wurde der gesamte Opferstock entwendet. Zeugen, die an der Kapelle verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben und Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.



