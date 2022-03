Mayen

Diebstahl von Motorroller in der Gevelsbergstraße in Mayen

In der Nacht vom 21. auf den 22.03.2022 wurde ein im Hof eines Anwesens in Gevelsvergstraße in Mayen abgestellter Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 507-TKG (grün, 2022) entwendet.