Diebstahl von Fahrzeugteilen an mehreren Kfz

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch, 19.06.2024 auf Donnerstag 20.06.2024 an vier nebeneinander geparkten Fahrzeugen (einem PKW, BMW, PKW, Opel, PKW, Audi und PKW, Ford) diverse Fahrzeugteile.

Die Täter erbeuteten Embleme, Seitenblinker, Ventilkappen, Außenspiegelabdeckungen. Bei einem Kfz wurde zudem das hintere Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Kirchstraße abgestellt gewesen.



Bei einem weiteren PKW, BMW, der in der Vulkanstraße geparkt war, kam es zu Diebstahl von 4 Zierkappen der Stahlfelgen, 2 Abdeckungen der Abschleppösen, zusätzlichen versuchten die Täter erfolglos den Kühlergrill zu entfernen. Die genauen Schadenshöhen lassen sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



