Diebstahl von Diesel in 53534 Barweiler

Dabei wurde eine mobile Diesel-Tankanlage der dortigen Baustelle, welche mittels Vorhängeschloss gesichert war, durch den oder die unbekannten Täter geöffnet. Anschließend wurden circa 250 Liter Diesel entwendet.

Wie bereits berichtet wurde, kam es in naher Vergangenheit zu weiteren Diebstählen von Diesel im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau.



Zeugen, welche die Tathandlungen gesehen haben könnten oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Adenau telefonisch unter der Rufnummer 02691-9250 zu melden.



Sollten Sie in Zukunft verdächtige Wahrnehmungen an Baumaschinen oder im Bereich von Baustellen insbesondere zur Nachtzeit machen, wird gebeten die nächstgelegene Polizeidienststelle zu informieren.



