Im Anschluss entnahmen die Täter von dort gelagertem Leergut eine große Anzahl von Bierfässern und legten diese in unmittelbarer Nähe zum Zaun, vermutlich für einen späteren Abtransport, bereit. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche im Laufe des Wochenendes (überwiegend zur Nachtzeit) Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände bzw. in unmittelbarer Nähe, festgestellt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642-9382-0.



