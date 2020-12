Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 01:00 Uhr

Diese hatte die Geldbörse im Bereich der Einkaufswagen am Netto-Markt für kurze Zeit unbeobachtet liegen gelassen. Bei der Absuche nur wenige Minuten später wurde die Geldbörse einige Meter entfernt auf dem Kundenparkplatz zwischen zwei PKW liegend aufgefunden. Das gesamte Bargeld fehlte. Bislang konnten keine Hinweise auf den Täter erlangt werden. Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe des Netto-Parkplatzes in Adenau aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-925-0.



