Diebstahl von auffällig markierten Mörtelkübeln

Es handelt sich um schwarze 65-Liter-Kübel der Herstellerfirma „Gripline“. Dies war bereits der zweite Fall an dieser Örtlichkeit, so dass der Eigentümer die aktuell entwendeten Kübel mit einem umlaufenden hellroten Zickzackmuster markiert hatte.

Zeugen werden gebeten sich unter 02691-9250 an die Polizeiinspektion Adenau zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell