Ochtendung

Diebstahl in Ochtendung...

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 25.09.2024 auf Donnerstag, 26.09.2024 zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Ochtendung zu einem Diebstahl aus zwei SB-Automaten.