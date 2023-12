In der Nacht vom 06. auf 07.12.2023, kam es zum Diebstahl eines Rennrades der Marke: Merida, Typ: „White Sax“ (Farbe – silber/weiß).

In der Nacht vom 06.auf 07.12.2023, kam es zum Diebstahl eines Rennrades der Marke: Merida, Typ: „White Sax“ (Farbe – silber/weiß). Das Fahrrad war mit einer Kette mit Schloss an einem Zaun festgekettet und wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet.



Zeugen mit Hinweisen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



