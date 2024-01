Diebstahl eines Quads – Täterfestnahmen

In der Nacht von Dienstag, den 23.01.2024, auf Mittwoch, den, 24.01.2024, wurden gegen 01:40 Uhr vier männliche Personen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Greener Weg, nach dem Diebstahl eines Quads von dem Eigentümer überrascht.

Symbolbild Foto: dpa





Die vier Tatverdächtigen hatten das Quad zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits in einen weißen Renault Transporter verladen.

Drei Tatverdächtige flüchteten fußläufig in Richtung Sinzig, während der Fahrer des Renault Transporter inklusive dem Quad in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler davonfuhr.



Der tatverdächtige Fahrer des Transporters konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.



Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte gegen 03:30 Uhr ein polnisches Fahrzeug der Marke Ford Focus, mit der Farbe hellblau, besetzt mit den zuvor drei geflüchteten Tatverdächtigen, festgestellt und ebenfalls festgenommen werden.



Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Zur Aufklärung des Diebstahls fragt die Kriminalinspektion Mayen, wer Angaben zur Tat, dem verwendeten Tatfahrzeug und den Tatverdächtigen tätigen kann.



Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel: 02651-8010 entgegengenommen.



