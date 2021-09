Diebstahl eines Porsche 911 Turbo am Nürburgring

NÜRBURGRING. Am 18.09.2021 kam es in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Porsche 911 Turbo am Nürburgring, Höhe Ringwerk, auf dem dortigen Parkplatz A6. Bislang durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

NÜRBURGRING. Am 18.09.2021 kam es in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Porsche 911 Turbo am Nürburgring, Höhe Ringwerk, auf dem dortigen Parkplatz A6.

Bislang durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02651/801-0.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Nürburgrings wahrgenommen?

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben?

