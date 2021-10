Diebstahl eines hochwertigen Porsche GT3RS

In der Nacht vom 09.10.2021 auf den 10.10.2021 wurde in Nürburg der PKW Porsche, Typ GT3RS, mit Schweizer Zulassung gestohlen.

Der überwiegend grün lackierte Sportwagen parkte in Nürburg auf einem Parkplatz. Der Geschädigte, der in einem Hotel übernachtete, stellte den Diebstahl am Morgen des 10.10.2021 fest. Der Pkw hatte einen Wert von über 200000 Euro. Die Fahndung wurde eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizei in Adenau.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-925-0

piadenau.wache@polizei.rlp.de



