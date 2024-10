Mayen

Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Entwendeter BMW M3 Foto: Polizeidirektion Mayen

In der Nacht vom 15.10.2024 auf den 16.10.2024 wurde in der Brückenstraße in Siebenbach ein blauer BMW M3 entwendet.