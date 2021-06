Diebstahl einer großen Menge Bienenhonig

An einem Rapsfeld zwischen Polch und Gappenach waren 19 Bienenvölker aufgestellt. Die bislang ungekannten Täter entnahmen aus den Bienenkästen insgesamt ca. 240 kg Wabenhonig, schleuderte diesen an einem unbekannten Ort und hängten die leeren Wabenrahmen wieder vor Ort in die Kästen zurück. Ein Schwärmen der Bienenvölker kann definitiv ausgeschlossen werden.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500.- EUR. Für ein solches Vorgehen benötigt man entsprechende Erfahrung und Ausrüstung.



Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



