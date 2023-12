Diebstahl aus Seecontainer auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Weibern – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 26.12.2023 auf den 27.12.2023 kam es zwischen 22:15 Uhr und 04:37 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Waren aus einem Seecontainer.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der verschlossene Container befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Weibern (Bahnhofstraße 98, 56745 Weibern). Die darin befindlichen Waren im Wert von rund 12.000 Euro wurden durch bislang unbekannte Täter nach der gewaltsamen Öffnung des Containers entwendet. Aufgrund der größeren Menge des Stehlgutes, dürfte ein einzelner PKW nicht zum Abtransport ausgereicht haben.



Kann jemand Angaben zum Tatgeschehen und den beteiligten Personen machen? Gibt es Zeugen, welche zur oben genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz, insbesondere von Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben?



Hinweise werden durch die KI Mayen telefonisch (02651/801-0) oder per E-Mail kimayen@polizei.rlp.de entgegengenommen.



