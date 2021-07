Diebstahl aus Pkw

Mayen, Parkplatz Freizeitzentrum (ots) – Am 11.07.2021, kam es in der Zeit von ca. 20:55 h bis 21.30 h, zu einem Diebstahl aus einem Kfz. Die Geschädigte hatte ihren, Pkw, BMW, auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums Mayen, neben der L 83 geparkt.

Während der Abwesenheit der Anzeigenerstatterin schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine im Fahrzeug befindliche Handtasche. Die Gesamtschadenshöhe belief sich auf ca. 500.- EUR.



Hinweis der Polizei: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar in ihren Fahrzeugen liegen. Diebe schauen grundsätzlich vor der Tatausführung in die Pkw hinein und prüfen vorab, ob sich der Einbruch lohnt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell