Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am 06.05.2021 in der Tatzeit von 05:45 – 06:00 Uhr wurde ein ortsansässiger Einkaufsmarkt in Kottenheim durch eine Bäckereifiliale beliefert.



Während sich der Auslieferungsfahrer in dem Markt befand, wurde dessen Abwesenheit durch bislang unbekannte Täter ausgenutzt und aus dem Lieferfahrzeug Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.



Zeugen die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell