Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Am Freitag, 13.09.2024 wurde in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der St. Castor-Straße in Treis-Karden die Seitenscheibe der Beifahrertüre an einem PKW eingeschlagen.

Anzeige

Treis- Karden (ots) –



Am Freitag, 13.09.2024 wurde in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der St.-Castor-Straße in Treis-Karden die Seitenscheibe der Beifahrertüre an einem PKW eingeschlagen. Aus dem dunklen SUV wurde ein Rucksack mit diversen Papieren und einigen Wertgegenständen entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel: 02671-9840



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



R. Hausmann, EPHK



Telefon: 02671- 9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell