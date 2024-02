Diebstahl an Kühlwagen – Zeugen gesucht.

In der Zeit vom 31.01.2024 bis zum 13.02.2024 stand ein Kühlanhänger anlässlich der Karnevalsveranstaltungen vor der Eifelgoldhalle in der Schulstraße in Landkern.

Symbolbild Foto: dpa

An dem Kühlanhänger wurden im o.g. Zeitraum diverse Schläuche zerschnitten, sowie das Anhängerbremsventil mit Bremskraftregler entwendet.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter(n) machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem unter der Tel. 02671-984/0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984/0

picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell